非洲豬瘟中央災害應變中心今（15）日表示，連江縣南竿鄉清水沃岸際4月4日發現確診非洲豬瘟陽性之漂流死豬，因周邊3公里內豬場，檢驗非洲豬瘟結果均為陰性，該縣豬肉產品管制迄今屆滿一周，將於明日凌晨零時解除管制。

應變中心指出，南竿清水沃岸際發現海漂豬，其半徑3公里範圍內共1場豬場，連江縣政府完成30支豬血清採樣，經家畜衛生試驗所檢驗，結果均為非洲豬瘟陰性，顯示並無擴散。

(中時 )