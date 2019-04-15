豬場檢驗結果陰性、無擴散 馬祖明日零時解除管制 20:342019/04/15 中時 游昇俯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連江縣南竿清水沃岸際4月4日發現1頭確診非洲豬瘟海漂豬。（防檢局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 非洲豬瘟中央災害應變中心今（15）日表示，連江縣南竿鄉清水沃岸際4月4日發現確診非洲豬瘟陽性之漂流死豬，因周邊3公里內豬場，檢驗非洲豬瘟結果均為陰性，該縣豬肉產品管制迄今屆滿一周，將於明日凌晨零時解除管制。 應變中心指出，南竿清水沃岸際發現海漂豬，其半徑3公里範圍內共1場豬場，連江縣政府完成30支豬血清採樣，經家畜衛生試驗所檢驗，結果均為非洲豬瘟陰性，顯示並無擴散。 (中時 ) #非洲豬瘟 #馬祖 #解除管制 也許您會感興趣 推薦閱讀 照顧台灣民眾權益 04:092019/04/11 金門豬肉製品 暫停輸出1周 04:102019/04/11 「小三通」旅客帶火腿腸闖關 繳不起20萬遭遣返 17:572019/04/11 一口氣添4例 大陸豬肉品檢出非洲豬瘟達40例 18:152019/04/11 金門海漂豬 驗出第6例非洲豬瘟 04:102019/04/12 馬祖北竿驚現死豬？原來是「海豬」！ 13:312019/04/12 停車空間遭管制 大法官認定可解除 17:322019/04/12 全面攔截非洲豬瘟死豬 金門岸巡擴大海陸搜索 18:552019/04/13 全球剩千隻 馬祖連3天死亡保育鯨豚漂岸 17:172019/04/15 陸籍抽砂船遭拍賣 4819萬元得標 19:072019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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