彰化縣長王惠美(左)率縣府團隊參訪淡海輕軌，新北市長侯友宜（左2）帶領市府團隊，並有多名市議員作陪，全程接待。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美(中)率縣府團隊參訪淡海輕軌，新北市長侯友宜（中左）帶領市府團隊，並有多名市議員作陪，全程接待。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣政府團隊前往新北市參訪並搭乘體驗新北淡海輕軌。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣日前芭樂盛產價跌，新北市大力幫忙促銷，兩天賣了24公噸到新北，侯友宜(左)招待王惠美(右)喝新北三峽出產的碧螺春結合彰化芭樂製作的「友優惠」芭樂綠茶飲。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美(右2)率隊拜會侯友宜(左3)，參訪取經新北淡海輕軌，不忘藉著媒體聯訪時，行銷預告彰化鹿港慶端陽活動，邀請新北市民到彰化一遊。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美最重要政見、上任後即積極推動的彰北「捷運鹿港線」及彰南「員林至二林線」軌道建設，15日率縣府團隊北上新北市參訪淡海輕軌，取經新北市府規畫建設經驗，市長侯友宜偕市府團隊與多名市議員全程接待。

王惠美說，淡水與彰化市人口都約20萬人，也有大學、古蹟和老街，北台灣第一條輕軌就在淡水，前來參訪，盼將新北成功經驗帶回，用最少的錢達到最好的效果。也讓彰化鄉親能與淡水的朋友們一樣有快捷便利的輕軌。

侯友宜表示，淡海輕軌列車「行武者號」，是全國第一列推動國車國造的輕軌列車，從設計、製造到測試，全車在台灣完成；車廂為融入淡海新市鎮地區鄰近海邊的特性，也加強防鏽及耐久性。

侯友宜說，輕軌兼具觀光、運輸的功能性，要能取得居民的信賴、進而願意接納，是規畫過程最重要挑戰。建構輕軌要看它周遭能帶來怎樣的經濟產業，建議鹿港在開發輕軌時，絕對要將中彰產業鏈帶進鹿港來。

彰化溪州日前芭樂盛產，新北市農業局與果菜公司協助彰化農民行銷，短短兩天賣出24公噸，王惠美也不忘公開感謝侯友宜的大力幫忙。更不忘藉著媒體聯訪時，行銷預告彰化鹿港慶端陽活動，邀請新北市民到彰化一遊。

(中時 )