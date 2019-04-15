彰化縣長王惠美最重要政見、上任後即積極推動的彰北「捷運鹿港線」及彰南「員林至二林線」軌道建設，15日率縣府團隊北上新北市參訪淡海輕軌，取經新北市府規畫建設經驗，市長侯友宜偕市府團隊與多名市議員全程接待。
王惠美說，淡水與彰化市人口都約20萬人，也有大學、古蹟和老街，北台灣第一條輕軌就在淡水，前來參訪，盼將新北成功經驗帶回，用最少的錢達到最好的效果。也讓彰化鄉親能與淡水的朋友們一樣有快捷便利的輕軌。
侯友宜表示，淡海輕軌列車「行武者號」，是全國第一列推動國車國造的輕軌列車，從設計、製造到測試，全車在台灣完成；車廂為融入淡海新市鎮地區鄰近海邊的特性，也加強防鏽及耐久性。
侯友宜說，輕軌兼具觀光、運輸的功能性，要能取得居民的信賴、進而願意接納，是規畫過程最重要挑戰。建構輕軌要看它周遭能帶來怎樣的經濟產業，建議鹿港在開發輕軌時，絕對要將中彰產業鏈帶進鹿港來。
彰化溪州日前芭樂盛產，新北市農業局與果菜公司協助彰化農民行銷，短短兩天賣出24公噸，王惠美也不忘公開感謝侯友宜的大力幫忙。更不忘藉著媒體聯訪時，行銷預告彰化鹿港慶端陽活動，邀請新北市民到彰化一遊。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。