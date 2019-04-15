針對談過武統議題的大陸學者李毅來台一事，筆者12日寫了一篇評論《拒絕聽大陸人談武統，台灣人不需要知己知彼嗎？》，指出我們雖然厭惡武統，仍必須了解大陸武統論者的思維，才有利於加以因應提防，但文章一出，遭到部分網民的激烈抨擊謾罵，然而這三天更多事實被揭露，民進黨坦承2年前就跟李毅見面談話過，而對此民進黨籍立委何志偉15日表示「我們如果不懂得武統學者，不懂他的決策風格，甚至他說話的方式，那如何讓國安系統，甚至於我們的執政者來做決定？這絕對不是所謂的說一套，做一套。說不定在交流中，我們可以說服這些武統學者知道台灣民主的重要性啊。」和筆者3天前文章的論點大同小異，然而至今未聞網民為此義憤填膺，想要將何志偉罷免之類的，難道同樣的話，只有綠營或獨派人士才能說？

其實這已經不是社會上部分民眾對同一件事情採取雙重標準了，主張要和中友日親美的馬英九被罵賣台，而宣稱要親中愛台的賴清德可以豁免；蔡英文可以自稱是中國人，歐陽娜娜自稱是中國人就要被罵滾出台灣；韓國瑜進中聯辦就被質疑賣台，謝長廷和陳菊見國台辦的人就不會被懷疑。韓國瑜去大陸賣水果就是賣台，蘇治芬去大陸賣水果就是愛台灣為農民打拼。乃至於這一次，李毅見馬英九等人就被質疑要共謀賣台，見民進黨就是民進黨要說服他。原來只有民進黨或獨派人士才有「親中」的特權，藍營人士就沒有。

本來在正常的民主國家，民眾投票時應該對事不對人，投票給提出好的政見並且會落實的人，而不是先認定一個人之後就盲目的一味支持，可是如今在台灣，有些民眾似乎反過來，只要是民進黨人說的話做的事就予以支持，但同樣的事情同樣的話出自藍營，馬上就變成賣台。就好像如今民進黨執政，國民黨批評政府做不好，就是唱衰台灣，可是當前幾年國民黨執政時，民進黨不僅批評，甚至還占領立法院、行政院癱瘓政府運作時，這樣的行為就變成愛台灣、愛國了。在台灣很多時候你被批評，不是因為你說的話做的事情不對，只是因為你不是民進黨，卻做了只有民進黨才有特權做的事情。

(中時 )