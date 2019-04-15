科學家研究發現，幸福和悲傷過度會引發「心碎症候群」。相關文章發表在醫學期刊《歐洲心臟雜誌》（The European Heart Journal）。科學家首次在特定群體中發現一種由沈重情緒引發的疾病，突發心臟病的女性患者中有5％被診斷出Takotsubo症候群或「心碎症候群」。

俄羅斯衛星通訊社引述《俄羅斯報》報導，Takotsubo症候群是一種急性心力衰竭症候群，通常由情緒或身體壓力導致。Takotsubo症候群的臨床表現類似於心臟病發作：患者會出現胸部劇痛、呼吸困難和心悸。大多數情況下，這種症候群在壓力情境下發展而成，由強烈的負面情緒（親人去世、失業、離別等）導致。此外，幸福的事情（結婚、來之不易的勝利、期待已久的孩子出世等）也會引發這一疾病。

但科學家對這種症候群的發病機制尚不完全瞭解。只能假設症候群由大腦對壓力的反應引起，與腎上腺素等應激激素的水平升高有關。此外，還有冠狀動脈痙攣和微血管功能障礙的可能。

「心碎症候群」為日本科學家Hikaru Sato於1990年首次提出，被命名為takotsubo心肌病。takotsubo在日語中指章魚壺，是一種有圓形底座和窄頸的陶瓷壺。這種壺類似於突然受到takotsubo症候群影響的心肌：心肌的減弱導致左心室的尖端擴至球形。

科學家解釋，「心碎症候群」常見於女性。90％的患者為58至75歲的女性，因為壓力對停經後的身體狀況影響尤其強烈。所幸大多數人恢復得很快，不會對心臟造成長期傷害。左心室的功能通常可在發作後幾天、幾週或幾個月內恢復。

但在某些情況下，該症候群的發展可能對心臟造成不可挽回的傷害（52％的患者會出現併發症），導致急性心肌梗塞甚至死亡。

(中時 )