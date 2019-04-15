位於台南市南化區北寮鈺鼎登山步道入口處的天艷宮，是全台灣唯一主祀玉皇上帝大天尊的四妹「天艷公主」的宮廟，是地方上香火鼎盛的修行道場，4月19日起將舉行為期2天新廟入火安座大典，特邀明華園孫翠鳳帶團、李南震布袋戲下鄉演出，並有熱鬧陣頭表演，美食攤車進駐，是鄉下地方備受期待的廟會活動。

天艷宮位於北寮山上，龍邊高虎邊伏，後有高山倚靠前有水源環繞。天艷宮宮主林江玉英從小便免費幫民眾排憂解難，40年前於該地完成「天艷公主」金身恭奉儀式並接受信眾的膜拜，是地方鄉親信仰中心。

天艷宮在信徒合力下，新廟於2012年核准動工興建，歷時近8年的時間，將於19日（農曆3月15日）舉行入火安座大典，並邀南化、玉井、楠西等區地方主關機首長、里長一起參與入火安座大典。

天艷宮宮主林江玉英表示，天艷宮主祀天艷公主，還有天上聖母、玉皇大帝、註生娘娘、福德正神、錢神爺及眾神明都是乘願而來，是信眾的精神寄託。信徒黃小姐表示，在機緣下她們全家成為信徒，也是宮裡的志工，家庭關係也因為信仰的關係變得更和樂親密。

天艷宮入火安座大典暨天艷公主聖壽祝壽活動將於19、20日舉辦，除了有獅鼓陣、宋江陣、跳鼓陣、官降首、電音三帶子等民俗技藝展演，更由在大陸經商的信徒徐先生、楊先生父子邀請明華園戲劇團、李南震布袋戲演出，是偏遠山區的難得一見重要藝文活動。

宮主林江玉英說，廟裡的一磚一瓦都是信徒的心意，天艷宮未來也將成立慈善基金會，將天艷公主的愛與慈悲普及到每個角落，讓信眾學習付出與關懷，體會施比受更有福，淨化社會溫暖人心。

(中時 )