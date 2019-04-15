伸港鄉的納骨塔工程傳出弊案，鄉長、代表會主席都遭收押禁見中。（謝瓊雲翻攝）

地方議會、代表會近日紛紛在定期會期前召開臨時會，彰化縣部分鄉鎮卻因鄉長、正副主席，因案遭收押，地方憂心若無人提案、又沒有主席召集會議，會開不成，會影響鄉政鎮政運作。

埔鹽鄉、永靖鄉代表會，都因正、副主席選舉投票傳出涉賄，導致多人遭收押禁見，其中埔鹽鄉代會主席陳武騰等人遭起訴後，羈押期滿已獲釋，但永靖鄉主席林大福、副主席邱平舜因案件仍在偵查遭收押禁見中，加上多名代表坦承收賄涉案，鄉民議論紛紛，不僅會開不成，恐怕還得面臨改選全部重新來過。

另外，伸港鄉傳出興建納骨塔等多件工程弊案，檢方將鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞與兩名行賄廠商聲押禁見，一度遭法院裁定曾、林兩人交保，本月初檢方再提抗告成功，兩人遭押。

法界人士強調，貪瀆案件與正副主席選舉，檢方不能提出當選無效，因此須等法院判刑定讞後，才會產稱解職問題，且各選區席次缺額，若未過半也不一定要辦補選。

根據地方制度法規定，鄉鎮市民代表會，每年須召開定期會兩次、每次12天；臨時會則每次3天，最多可召開5次；若未依法開會行使職權，確實有瀆職違法之嫌。

民政處長賴致富強調，依地方立法機關組織準則，只要公所提出要求，主席不在、由副主席召集並主持，亦可由主席指定代表人，或由資深代表互推代理人，不會開不成。

(中時 )