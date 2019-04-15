以左鎮在地食材設計的白堊風味餐，共有10道料理，即日起開放預約報名。（劉秀芬攝）

以白堊土「月世界」地形景觀聞名的台南市左鎮區，今年白堊節產業文化活動將於5月5日於左鎮驛站盛大展開，除了精彩表演節目，還有美味月桃木瓜粽及鮮筍羹可免費品嘗。

左鎮區公所代理區長李至彬表示，白堊節活動已經舉辦多年，每年報名搶破頭的部落體驗行程，今年特別推出橘藍綠3條升級版路線；備受期待的「在地特色白堊風味餐」辦桌活動，即日起開始報名；活動也邀集左鎮餐廳業者展現拿手特色料理，製作觀光地圖方便民眾來左鎮呷好料。

左鎮區公所表示，活動特邀左中社區特有千歲團中國大鼓、光榮國小弦樂團來表演，另有手作月桃創意編織、古早童玩竹陀螺親子DIY活動，以及在地農特產品展售，包含香蕉、木瓜、薑黃、左鎮澄山麻竹筍、公舘社區葛鬱金麵、左鎮農會破布子、芒果麵線等伴手禮。白堊風味餐則以辦桌形式推出，共有10道料理，每席4999元，預約專線（06）3302029。

為推廣左鎮在地旅遊，原本大受好評的輕旅遊路線加入各項特色體驗，升級成2天1夜的活動。左鎮農會的橘線「白堊農遊體驗」有水道踏青、農場採果、親子DIY彩繪及菜寮溪化石採擷體驗等活動。

藍線主打公舘社區的「Siraya部落體驗之旅」，包含草山月世界及岡林部落探訪、二寮觀日出、草仔粿及童玩DIY、烘土窯等；綠線為菜寮溪產業觀光協會主推「魯哈的寶藏」系列，以尋寶遊戯的方式認識左鎮的西拉雅文化，內容為水道探險、化石館巡禮、菜寮溪化石撿拾、白堊土DIY以及星光實境遊戲等。

(中時 )