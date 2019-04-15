基隆市中山一路上一間開放式停車場今(15日)傳出雙女屍命案，一台自小客車停放將近2個月，管理員起疑遂上前查看，卻看到一隻發黑手臂，嚇得報警處理。警方趕抵現場後，發現車上2名女子皆已明顯死亡，初步研判2人為同事，因婆媳問題而燒炭輕生，真正死因則有待進一步追查。

警方指出，今日上午獲報趕抵現場後，便拉起封鎖線並找來鎖匠開門，車內除了前座椅上有兩具女屍外，後座還放置了一個炭爐，懷疑2人燒炭輕生且死亡多時；車窗上還有一張疑似遺書的文件，但疑似因太陽曝曬過久，字體已無法辨認。

警方初步了解，死者為40歲的陳姓女子、42歲的侯姓女子，2人都是嘉義人，為同事關係，家屬已於2月向警方報案失蹤協尋，《ETToday》報導，警方聯繫並約談2人家屬後，初步研判2人可能因婆媳問題造成生活壓力龐大，才會相約北上尋短。

停車場管理員則表示，因停車場鄰近基隆港，常有搭乘郵輪的民眾停車近1個月，因此不以為意，然該車已停放近2個月，才會覺得奇怪，並於今天上前查看，未料竟發現2人陳屍車內。

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