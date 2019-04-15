今年暑假，南投縣政府提供縣籍大專青年，50個公部門工讀機會，即日起至4月30日受理報名，未在期限內報名一律不受理；為提供更多青年工讀機會，曾參與南投縣暑期工讀計畫者，將不重複錄用。

社會及勞動處長林志忠表示，工讀計畫適用對象為設籍南投縣1年以上，就讀國內各大專院校具有學籍，於修業年限內學生；但不包括五專前三年、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生（如高中畢業生或大四畢業生）、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生。

林志忠表示，工讀計畫甄選採公開抽籤方式，抽籤時間為6月1日，工讀期間自7月2日至8月30日止，工讀時薪150元，每日正常工作時間8小時，每月工作日最多不超過22日，並依規定投保勞健保及提撥勞工退休金，工讀單位擴及縣府各1、2級機關。相關問題請洽勞工及青年科承辦人員蔡小姐或施小姐，諮詢電話（049）2230358。

(中時 )