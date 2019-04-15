一名年長的日籍遊客井口，日前隨旅行團來台觀光，卻在逛士林夜市時與團員走失，井口不懂中文，找到士林警分局文林所求助，經轉交市警局外事科外事服務站協助，最後順利讓井口歸隊。

日籍遊客井口，是在日前隨旅行團來台旅遊，日前晚間隨團赴士林夜市逛街，卻不慎與團員走失，因對路況不熟，不知如何回下榻飯店，在附近商家協助下，井口找到位在夜市附近的文林所求助，但因值班員警不懂日文，所以轉將井口帶到附近的外事科外事服務站協助。

由於井口年事已高，無法說出住宿地點或隨團聯繫人員，身上又無攜帶護照、下榻旅館名片或導遊聯絡電話，身上唯一證件是日本駕照。外事服務站外事警察徐聖棠先以電腦系統查詢相關資料，以姓名、生日及國籍等資料比對後仍無所獲，遂向內政部移民署台北市專勤隊協調查詢井口的護照號碼及入境日期、時間。

雖經內政部移民署的資訊系統比對出井口的相關資料，仍無法查得井口的住宿旅店。另一名外事服務站外事警察柯詳明此時心生一計，由該外僑抵臺時間確認航班號碼後，協請航空公司聯繫代訂機票的旅行社，派員前來外事服務站，接回井口回飯店，繼續在臺灣的行程。

(中時 )