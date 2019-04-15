公視《我們與惡的距離》預告

公視《我們與惡的距離》劇集不僅轟動全台，在大陸和香港更是佳評如潮。著名的大陸藝文網站《豆瓣》對該劇集評分高達9.4，超越《後宮甄環傳》、《延禧攻略》等知名宮鬥劇，甚至還高出熱門陸劇《瑯琊榜》評分，陸網評論亦稱其打破台劇「小清新」刻板印象，簡直「太敢拍了！」。香港則有大量媒體對該劇故事、編劇、導演與演員演技，大讚「令人瞠目結舌」、「淋漓盡致」。

據《說書》網站報導，去年由公視與Netflix聯合打造的台劇《你的孩子不是你的孩子》被稱為「台版黑鏡」，上線後引發不小震撼。今年公視更是放出大招，直接和HBO聯手，推出一部「不適合兒童觀看」的現象劇《我們與惡的距離》。光是片頭就看出其尺度之大，簡直「超英趕美」，在大陸豆瓣網上評分高達9.4，大陸網民稱這是大陸「想拍又不敢拍」的戲劇，讚其「太敢拍了！」，該劇風潮亦將延燒到更多華人世界。

公視劇集《我們與惡的距離》在大陸豆瓣網獲得9.4高分，其中有76%的網友給予滿分5顆星評價。（圖／豆瓣網頁截圖）

陸媒報導指出，該劇能在豆瓣獲得9.4分高分極為不易，與知名陸劇《瑯琊榜》（9.2分）、《後宮甄環傳》（9.0分）、《如懿傳》（7.4分）、《延禧攻略》（7.2分）、相比，就知道《與惡》應當是近多年來台劇在大陸表現最佳的作品。而香港的媒體除高度評價《與惡》「淋漓盡至」、「令人佩服」之外，也藉此警惕目前正在倒退之中港劇。

陸媒指出，台劇早已不是當年的台劇，也很久沒有這樣一部電視劇能夠讓人看了頭皮發麻。該劇24日首播就轟動全網，不僅榮登Google台灣熱搜排行第一名，更是成功引爆了大眾的討論和關注。該劇以一起無差別殺人案件，完全把人性中的善與惡，痛苦與矛盾撕開，夠真實、夠殘忍，鮮血淋漓地直剖人性。而除了題材劇本佳，賈靜雯、吳慷仁及其他強大的卡司都屬一流，「堪稱今年華語劇王」。

該劇共10集，目前尚未播完。報導說，在大陸才播出前2集，其信息量大、節奏明快，讓人看了欲罷不能。既保留了台劇和諧的色調，又有英美劇的深度和質感，節奏緊湊，人物形象鮮明。「震撼，又寫實。」

《我們與惡的距離》女主角賈靜雯在劇中走不出喪子悲痛，每天靠酗酒來麻痺自己。（圖／公視提供）（飲酒過量，有害健康）

豆瓣網的網民們在給高評分時還留下大量評論，抄錄部份如下：

「因為題材，因為劇本，因為用心給滿分。我們需要的是面對世間的黑暗，而不是忽視。」

「真的非常非常喜歡台灣這種討人性的影視劇」

「韓劇在穩中求變，台灣劇爆發式突變。我們的劇以不變應萬變（反正沒人看）」

「我們講同樣的國語，我們面臨同質的社會議題，但我們不敢拍，也拍不出如此剝開鮮血淋漓的現實的劇集。」

「這種劇不打五星還要打什麼！現實題材，嚴肅話題，法律道德的拉扯，人性的親密疏離，善惡的爭辯，新聞理想的偏離，只看一集引出這麼多話題！期待後續。」

「敢拍敢播，比我們走在前面。」

「近年台劇最佳！台灣真是華語劇最後一片淨土了！！能拍敢拍，現實題材太棒了！」

(中時電子報)