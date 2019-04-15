楊爍被連爆2波疑似出軌開房截圖。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

楊爍工作室否認。（圖／翻攝自楊爍工作室微博）

36歲大陸男星楊爍3年前演出《歡樂頌》系列「包奕凡」一角走紅，他和妻子王黎雯領證結婚多年，生下一子一女，去年兩人才補辦婚宴，讓粉絲直呼甜蜜。未料今(15日)陸媒驚爆楊爍疑似找女子開房間紀錄，第一次結束後他用微信給了1萬人民幣（約4.6萬台幣）給對方，第二次楊爍還用經紀人的名字開房。

楊爍2016年演出《歡樂頌》中的小包總爆紅，隨後大家才知道楊爍早已結婚10年，2009年和合作《生死線》的王黎雯相戀，2017年楊爍公開示愛老婆，稱：「為我生了兩個孩子，卻欠你一個婚禮！嫁給我，我愛你！」去年9月兩人正式補辦婚宴、拍婚紗照，看似十分幸福。

今據《百度新聞》報導，去年4月楊爍與一名微信名稱為「tseng」的小姐對話曝光，可見他4月11日派「香閣」去接對方，隔天又說：「睡得好踏實」，並發了1萬元人民幣給對方。對此，楊爍工作室否認，反問：「請問是自己截圖爆料自己嗎？造謠也用用腦子好嗎？拿著幾張P圖，憑著長了一張嘴就瞎噴，不怕遭天譴嗎？」

但稍早，楊爍又被爆出疑似出軌截圖，可見他去年5月18日又在微信上約一名黃小姐來西安的某家飯店見面，並稱開房名稱是「王聰」，而王聰正是楊爍經紀人名字，《搜狐娛樂》求證王聰，對方一聽到問題就掛電話，真相有待當事人出面澄清。

(中時電子報)