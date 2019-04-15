葉全真、阿鴻、小延。（翰成數位直播提供）

葉全真帶著《阿榮嚴選》主播阿鴻、小延前往韓國，從15日至18日進行4天直播，雖然已是第三次去韓國直播，但是每次去都還是跟打仗一樣，每天睡不到6個小時，醒了就是找廠商、找商品、議價、直播、檢討反省，每天行程超緊湊，大部分吃飯時間都只能在路邊攤解決，或晚上直播後找深夜餐廳解決，無奈韓國食物大多重口味，上次小延整整便祕6天，連皮膚超好的葉全真也火氣大到冒痘，壓力大到出發前就每兩個小時就醒來。

葉全真表示，上次去韓國就發現這個情況，連回到台灣還是整整一個禮拜都睡不好，天天在夢裡焦急得在找要賣的商品，這次竟然出發前就已經開始出現每兩個小時就驚醒，連媽媽都被她的「早起」嚇到，讓葉全真苦笑說：「超準時的兩個小時就醒一次，完全不用鬧鐘」。

除了火氣大冒痘外，葉全真笑說每次去韓國直播都會遇到她初一、十五吃素的日子，上次好不容易找到一家漢堡店，有賣素食的香菇漢堡肉漢堡餐，卻要價470元讓她很傻眼，這次又遇到農曆十五，還好已經是最後一天的回程日，她也已經訂好飛機上的素食餐來因應。

葉全真3月下旬才帶著主播阿鴻、小延赴韓國直播，商品五花八門從服飾、飾品、保養品到棉被，尤其是棉被，更透過管道才得以首次進到連韓國買家都很難進得去的棉被批發地，直播時還有保全在一旁全程監控，兩天直播共賣出405床棉被，破百萬的好成績，不只客人瘋搶，連公司員工也加入搶購行列，主播阿鴻自己也買了兩床。最近商品陸續到貨，收到商品的阿鴻迫不急待的試蓋，直呼：「棉被的材質好到讓人想裸睡！」

為了能讓大家買到好東西，葉全真跟主播阿鴻、小延從去韓國前的開會、蒐集資料，到韓國後天天找貨、挑貨、跟商家協調、現場直播、結單忙到壓力大到不行。不只葉全真從出發前就睡不好，連阿鴻都做夢夢到在韓國直播時沒有網路訊號無法連線，整個夢中都在找訊號，醒來發現自己冒了一身冷汗。另一個主播小延，則因為當地飲食都偏辣，蔬菜、水果又不容易找，只能靠韓式炸雞的配菜醃蘿蔔，還有好不容易才在便利商店找到的香蕉補充纖維質，希望能順利排便，結果去韓國那六天腸道大塞車，直到回到台灣才得以「解放」，這次出發前葉全真就提醒她記得帶維他命C，看能否改善。

(中時 )