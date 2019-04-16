南投市營盤國小內，有一座七將軍廟。（廖志晃翻攝）

南投市營盤國小，因設置在清朝駐兵的「營盤口」而得名，校園內有座「七將軍廟」見證歷史；1957年，台灣省政府疏遷到營盤口，此後改名為中興新村，曾經引領台灣政壇風騷數十年，如今省府風華不再，營盤國小仍屹立不搖。

營盤國小校長蔡政道指出，清朝時，林爽文起兵抗清，清朝將軍福康安率兵追剿，駐兵於南投市，因為貓羅溪以東扼營盤出入咽喉，所以稱為「營盤口」；當年的戰役中，有6名清軍和1隻軍犬戰死，因此設立七將軍廟祭祀。

南投市營盤國小校長蔡政道，重視科學與生活教育。（廖志晃翻攝）

南投市營盤國小學生，表現優異。（廖志晃翻攝）

日據時代，營盤口的子弟上學讀書，要跨越貓羅溪才能到達南投公學校，遇到雨季時，溪流湍急非常危險。直到1921年，決定在營盤口設學校，但是覓地不易，後來，當地熱心人士居間奔走聯繫，徵得信眾同意，決定捐出七將軍廟的廟產1甲4分地，興建營盤公學校，從此弦歌不輟，書香遠傳。

後來，七將軍廟因為年久失修，還遭遇921震災，於是在營盤國小校園中重建，廟產興學、校中有廟，飲水思源見證歷史，也彰顯「廟、學」休戚與共的關係。

營盤國小除了督促學生課業，更著重科學、生活教育，鼓勵學生創意思維，培養解決問題的能力，推廣閱讀更是不遺餘力，最近以「盈盈書香四書開，盤盤創讀五精展」，榮獲教育部閱讀磐石獎，堪稱實至名歸。

(中時 )