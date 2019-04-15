以慕斯蛋糕為底，打造 ONE PIECE中最知名的惡魔果實。（品牌提供）

全台第一個強調五感體驗的「ONE PIECE 動畫二十周年紀念特展」，7月5號暑假期間，將正式於台北松山文創園區開展。

在台經營航海王專賣店的岳特有限公司，特別與東映動畫合作，帶來本次紀念特展。預售票自今（15日），於各大超商及博客來等通路販售。並於全家、萊爾富及OK超商販售限量金幣套票組。消費者以999元新台幣，就可把門票及限量魯夫、索隆或喬巴款金幣帶回家。

本次特展所強調的「五感體驗」，希望消費者感受展場中所帶來「視覺、聽覺、知覺、觸覺與味覺」感動。以視覺為例，現場將陳列製作時程將近一年，動用最新3D列印技術所打造的24座等身角色公仔，數量是歷年來最多，還有一座將近兩層樓高的巨型公仔現身，另也將加入最夯的AR投影互動技術，讓粉絲實際進入到ONE PIECE世界中。

此外，也會重現動漫中的各式傳奇食物，包括以慕斯蛋糕為底，打造最知名的惡魔果實，及有以喬巴造型創作的漂浮棉花糖。

(中時 )