據南韓《朝鮮日報》15日報導，北韓領導人金正恩12日在最高人民會議第14屆一次會議上，透過施政演說拒絕了美國無核化「大交易」的要求，表明要承受對朝制裁。他還對南韓總統文在寅說：「不要再扮演什麼多管閒事的仲裁者和促進者了。」這事實上一腳踢開了無核化，同時要求美國做出追加讓步，並向南韓發出了站在自己一邊的通牒。

金正恩在演說中提到：「和美國的對峙不可避免地具有長期性，敵對勢力的制裁也會繼續下去。一如透過核武器來結束長期的核威脅，敵對勢力制裁的暴風，將被自立和自力的熱潮一掃而空。」也就是說即便承受極度的匱乏，也不會答應美國的無核化要求，要打持久戰。

針對川普政府的對朝解決手法，他說：「在體質上不合適，我們也不感興趣。重現河內這樣的首腦會談，不招人待見，我們也沒有這麼做的意願。」關於無核化，他表示「不會做出一丁點的讓步或妥協」。金正恩說：「如果美國固執於目前的政治算法，解決問題的前景將是黑暗的和非常危險的。」要求美國走「新的算法」。

對此，朝總聯（旅日朝鮮人總聯合會）機關報《朝鮮新報》報導稱，金正恩要求在軍事領域採取「其他行動措施」。也就是說，可能在第三次美朝首腦會談（川金會）上要求禁止在朝鮮半島動用戰略資產、永遠中斷美韓聯合演習、撤走駐韓美軍、消除美國核保護傘等。

針對文在寅政府，金正恩說「作為民族的一員，應該理直氣壯地（對美國）說話，成為擁護民族利益的當事人。」明目張膽地要求文在寅政府站在自己一邊說服美國。

但金正恩說「截止今年底，會耐心等待美國下決心」，敞開了對話的大門。他點名美國總統川普說：「我們依然是出色的關係。」外交消息人士稱：「金正恩似乎是想等到年底美國大選競爭正式開始時，渴望外交成果的川普可能降低無核化的標準，所以不管三七二十一地走『堅持戰略』。」川普只是發推說：「我同意第三次首腦會談將會很棒。」

(中時 )