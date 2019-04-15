美國高球名將「老虎」伍茲睽違11年再度勇奪PGA美巡賽四大賽冠軍，傳奇故事的背後，有個小玩意成了場上穩定情緒的好幫手，就是口香糖。

今年美國名人賽，可以看到伍茲口中不停咀嚼一塊白色口香糖，他解釋其中一個原因：「恩，我會大口咀嚼口香糖，是因為我常常覺得很餓，我的食量很大，嚼口香糖可以幫我控制一下食慾，這麼做我覺得挺不賴的。」

由於先前《紐約時報》一篇文章引述心理專家說法指出，嚼食口香糖可以幫助舒緩運動比賽中的壓力，像是左手名將米寇森（Phil Mickelson）、史都華（Payne Stewart）等高爾夫選手，比賽中多少也會利用這種方式穩定心情，甚至「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以前比賽有時也會透過嚼口香糖提升場上表現，因此賽後記者會伍茲也被問到嚼口香糖是否安定他比賽中的情緒，伍茲認為自己可以如此平靜面對賽事，源自賽前周全的準備。

「我只是覺得自己準備好參加美國名人賽，今年我的成績沒有真正反映出來，但我開始按照自己知道的方式形塑我的高球比賽，這星期我必須這麼做。」伍茲說，「大概6個月前我開始備戰美國名人賽，要確保自己在這一周來到最佳狀態，我盡力讓所有事情到位，所以感覺很棒。」

伍茲補充：「我保持正確執行每件小事，就算出現一些失誤，一再錯過一些把球打好的機會，那也沒關係，出現柏忌就接受它，然後忘掉它，繼續下一洞。這星期我沒有打出雙柏忌，就告訴自己保持下去，繼續前進吧。」

(中時電子報)