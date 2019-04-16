台北市警交通大隊針對各交通繁忙路口，經常發生駕駛人為貪圖一時之便，進入交岔路口，造成妨礙橫向車輛通行，特別將４月１５至１９日列為「路口淨空執法週」，對相關違規車輛加強取締，交大並挑選全市３３處繁忙路口列為執法重點，請駕駛人確實遵守交通規則，以免受罰。

北市警交通大隊指出，常有駕駛人因貪圖自己一時便利，駕駛車輛行至設有交通號誌的交岔路口或黃網線區域，當前行或轉彎的車道交通壅塞，雖行進方向交通號誌還是綠燈時，仍逕行駛入交岔路口內，但號誌轉換紅燈後，車輛仍停留於路口而妨礙橫向車輛通行，因路口未能保持淨空，導致路口車流紓解效率下降，連帶影響周邊道路交通狀況。

交大表示，未保路口淨空不但是沒有同理心的表現，這個違規行為可依道路交通管理處罰條例第58條第3款規定「行至有號誌之交岔路口，遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道間，致交通擁塞，妨礙其他車輛通行」，舉發處罰駕駛人新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。

交大為了改善駕駛人遵守法令習慣，將從4月15日至19日列為「路口淨空執法週」，要求各分局即日起，提供易有交通事故、壅塞及民眾檢舉常有未保路口淨空行為共計33處路口，列為優先加強取締的目標，其他路段也將要求員警於上下午交通尖峰時段加強巡查取締，另與路口淨空相關行為，例如紅燈超越停止線、在行人穿越道臨時停車也將加強取締。

交大指出，正確的「路口淨空」觀念，就是車輛經路口時，即使前方交通號誌顯示綠燈，但當發現前行或要轉彎進入的車道已經出現壅塞無法通行時，就應先停在停止線後方稍候，以免號誌轉換紅燈後，車輛停留在路口或行人穿越道上而影響橫向的車流或行人無法順利通行，籲請駕駛朋友確實遵守行車規定，保持路口淨空，勿成為別人眼中的馬路三寶。

交大再次提醒駕駛人，除未保持路口淨空要加強執法取締外，鑒於行人穿越道行人傷亡的交通事故有增加趨勢，也呼籲駕駛人行經路口應確實減速慢行才能確保安全，如遇行人穿越道有行人通行時，請確實禮讓行人優先通行，特別是左右轉時，應養成左右擺頭察看動作習慣，避免因車前左右A柱視線死角釀成事故，警方也將要求執勤員警針對車輛不禮讓行人違規加強取締，請駕駛朋友行經路口遇車流壅塞或行人通行狀況時，應發揮耐心、同理心及禮讓守法精神，共同維護道路交通安全與順暢。

(中時 )