帶著台灣之音，NSO國家交響樂團將赴日巡演，音樂總監呂紹嘉表示，音樂會曲目從台灣與日本的古典音樂歷史脈絡出發做為選曲的考量，希望讓日本樂迷了解台灣的古典音樂發展。

呂紹嘉表示，NSO出國巡演都會帶著台灣作曲家的作品，這次則是選擇了江文也的《台灣舞曲》管絃樂版，「這首音樂有著濃濃的台灣味，但不是《望春風》那一類，而是更久遠，更古老，與大自然更親近，幾乎帶有儀式性的台灣之音。」

江文也1910年出生於大稻埕，4歲遷居廈門，赴日修習音樂，24歲時江文也代表日本競逐德國之「藝文奧林匹克」，獲得特別獎。呂紹嘉說，由於當時台灣是日治時代，江文也獲獎並沒有被「祖國」褒揚，而這首作品混和日本音階與台灣風格，「江文也創作充滿原創風格，還是很厲害。」

呂紹嘉也選擇了日本大文學家芥川龍之介的兒子芥川也寸志所創作的《為交響曲所寫的音樂》做為開場，芥川也寸志是芥川龍之介的第三個兒子，1925年出生於東京，是日本重要代表性作曲家之一，「該曲雖為日人所作，卻呈現了濃濃的俄羅斯風情，依稀可聽見蕭斯塔科維契、普羅科菲夫的影響。」

除此之外，音樂會中也將演出孟德爾頌的《小提琴協奏曲》以及西貝流士的《第二號交響曲》，小提琴則由獲得美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金牌的林品任擔任演出，讓日本樂迷聽見正統的古典樂。

除了東京和大阪的演出，NSO同時受邀參加金澤市所主辦的「風和綠的樂城音樂祭」，該音樂祭類似從法國傳進日本的「熱狂之日」音樂節，今年主題為北歐與俄國音樂，樂團將與將與哥特堡歌劇管絃樂團及金澤管絃樂團共同演出，呈現五場五套不同曲目的音樂會。

NSO國家交響樂團將於4月30日在東京文化會館演出，5月6日在大阪交響廳演出。這次日本巡演由東京之星銀行與舊振南食品贊助，4月20日將於台北國家音樂廳舉行行前音樂會。

(中時 )