唱「山」歌！李佳芬：韓國瑜教韓冰地理時常唱。（影/中天新聞CH52）

李佳芬受訪時揭密，其實這首歌韓國瑜在家就常唱，因為教小孩地理時，就是唱這首歌。（圖/中天新聞CH52）

高雄市長韓國瑜在美西參與全球玉山經濟論談致詞時，當場獻唱了一首山歌，把兩岸名山都唱入歌曲當中，贏得如雷掌聲。而韓國瑜還被鏡頭捕捉到搭機時，自己不斷回味笑看他在招商大會上清唱山歌的新聞片段。夫人李佳芬受訪時揭密，其實這首歌韓國瑜在家就常唱，因為韓國瑜教韓冰地理課，就是唱這首歌。

韓國瑜14日搭機前往聖荷西時，被捕捉到他滑手機滑到偷笑的畫面，只見韓國瑜興沖沖戴起耳機，看手機看得津津有味，連嘴角都揚起笑意。面對記者詢問，韓國瑜原本還不好意思承認，後來才發現，韓國瑜是在看自己前一天，在招商大會上清唱山歌的新聞片段。

韓國瑜前一天在全球玉山經濟論壇上，即興問道：「我們氣氛high一點」，接著更問台下：「玉山的歌會不會唱？」接著韓國瑜來了一段清唱山歌，歌詞內有「玉山、雪山、秀姑巒山、南胡大山、大武山；台灣百岳峰峰高。還有山尖，中央尖山、大霸尖山、尖山～～～」。短短30幾秒，韓國瑜把所有「山」的歌詞倒背如流，韓國瑜一唱完，現場馬上鼓掌，韓國瑜也笑呵呵。中天新聞訪問李佳芬時，她一聽問題後馬上笑開懷，爆料「他（指韓國瑜）時常在家裡唱這首，因為他教小孩地理啊，哈哈哈」。

李佳芬說韓國瑜很熟悉這首歌，被問到要給韓國瑜打幾分？李佳芬又「哈哈哈」回應，笑說這不用打分數啦，李佳芬也說，韓國瑜在機上時看了這一段影片很開心，因他覺得很好玩。

(中時電子報)