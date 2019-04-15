被問到韓國瑜相關問題，王金平相當低調，不斷回應「完全不知道」。（袁庭堯攝）

「8顆給議長，10顆給總統。」前立法院長王金平15日晚上受高雄市議會之邀到高雄聚餐，身旁的前立委林宏宗立刻夾開胃菜土豆給王，意有所指勸進王參選總統；但席間與會的議員對於支持韓或王參選總統則是支吾其詞，頻說單純吃飯而已。

王勤跑基層，15日早上在台北參加中華儒學青年會成立「王金平競選總統之友會」，緊接著前往南投、路竹參加私人行程，晚間來到高雄，和議長許崑源及其他近30名國民黨議員餐敘，席開5桌，還有前立委林宏宗及高雄市農會理事長蕭漢俊等參加。

王強調，行程天天滿檔，受副議長陸淑美之邀，昨晚餐會「只是來見見老朋友」。媒體拋出關於韓國瑜在美國放話的敏感問題，王一開始一律回答「我完全不知道，沒有聽說。」但問到對於國民黨迄今尚未舉辦初選，王表示依然尊重黨的安排，目前也尚未接到黨的通知何時要初選，只能勤跑自己的行程。

媒體問他，韓在美國講了很多雙關語，例如「1月11號台灣見」，「對中華民國未來的方向很清楚」，是否會讓王感覺雙方政治默契被破壞、出現變化？王表示不影響兩人關係，還是堅持自己和韓「心意相通」。

王也否認韓國瑜當選高雄市長後，有和農會理事長蕭漢俊去拜訪韓並密會，他強調僅1次前往道賀，之後又約1次吃宵夜，之後就沒有正式聯絡。王強調，韓返國後雙方也沒有計畫要碰面。

媒體記者追問，目前高雄市議會正醞釀發動「呼籲黨中央直接徵召韓國瑜選總統」連署，時機敏感，王如何看待餐會。王回應，吃飯歸吃飯，與選舉無關，強調一切自然發展就好。

(中時 )