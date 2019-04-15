40歲吳姓男子有6次酒駕前科，其中2次甚至肇事致人於死，但仍不知悔改，日前他與友人喝酒後小睡再開車出門，以為睡一覺就可以退酒，結果在東勢鄉被警方攔檢，酒測值高達0.77mg／l，第7度被依違反公共危險罪移送法辦。

台西警分局日前執行取締酒駕勤務，安南所所長蔡炎庭、警員林益全、東勢所副所長吳堅庭、巡佐曾煥國在東勢鄉153線執行路檢，發現有1輛黑色自小客車行車不穩，在內側車道與外側車道間飄移，研判可能是酒駕上前盤查。

警方靠近自小客車便聞到一股濃濃酒味「先生請你配合酒測」男子告訴警方「我剛才有睡了3個小時，沒問題」並要求警方提供礦泉水漱口，過了15分鐘男子配合酒測，其酒測高達0.77mg／l，他驚訝表示「不可能啊，我剛才有休息了，酒應該退了，酒測器是不是壞了」。

警訊時警方查出吳姓男子於2003年時曾酒駕撞人致死，2014年又陸續發生酒駕撞死人及酒駕被移送的紀錄，前後共6次，此次他喝酒後回家睡了3個小時，因為肚子餓又開車出門吃晚餐，沒想到遇上警方路檢又被查出酒駕。

吳男告訴員警，他2次酒駕撞死人賠償被害人好幾百萬，也繳了數十萬罰款，此次以為酒後睡一覺再開車應該沒有問題，沒想到還是超標被抓。

(中時 )