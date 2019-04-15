國際貨幣基金組織發佈《世界經濟展望報告》

國際貨幣基金組織(IMF) 日前在其亞太區專場發布會上表示，該組織預計亞太地區在2019年和2020年的經濟增速均為5.4%，對全球經濟增長的貢獻率超過60%，而其中大陸的貢獻率超過30%，佔亞太地區對全球貢獻率的一半以上。

據大陸《央視新聞》報導，國際貨幣基金組織（IMF）亞太部主任李昌鏞在發布會上表示，亞太地區仍將是未來全球最有活力、經濟增長勢頭最強勁的地區，預計亞太地區在2019年和2020年的經濟增速均為5.4%，對全球經濟增長的貢獻率超過60%，其中，中國大陸的貢獻率超過30%。

不過，李昌鏞同時也強調說，儘管亞太地區中長期經濟前景穩定，但受全球增速放緩、貿易摩擦以及金融市場波動等因素的影響，亞太地區經濟下行風險正在增加，應當引起各國決策者警惕——國際貨幣基金組織建議各國採取適當的宏觀調控政策，保持經濟增長和就業穩定。李昌鏞還特別指出，中國大陸和韓國等經濟體近期推出的財政刺激政策對於穩定增長將發揮重要作用。

此外，國際貨幣基金組織還呼籲，亞太各國應採取積極措施應對勞動生產率下降和人口老齡化等中長期挑戰，通過加大對勞動力市場、教育以及創新的投資，確保經濟長期可持續發展。

(中時電子報)