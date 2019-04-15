夯劇《我們與惡的距離》昨（14）日播出的劇情中，李大芝曾在大學時遇上大學心儀的學長，在李曉明發生無差別殺人案後，學長隨即離他而去。沒想到，幾年後帥學長變狗仔接近李大芝，成為超級渣男，而這個渣男也被起底，原來他是有八塊肌的新生代演員林敬倫，更曾大尺度全裸演出電影《樓下的房客》床戰李杏。
林敬倫在《我們與惡的距離》客串渣男學長，他在大學時期先是逃離殺人犯的妹妹李大芝，後來假裝巧遇重逢李大芝，為當年事誠心致歉，對大芝做出一連串貼心事，事實則是變成狗仔，又以一篇偷拍報導，將一切摧毀，讓李大芝崩潰：「我要把那學長砍死，當一個殺人犯根本就不難嘛！」
其實身材壯碩長相帥氣的林敬倫，出道就曾在國片《樓下的房客》中飾演李杏的客人「帥男」，更大尺度全裸床戰李杏，從衣櫃戰到床上，露出結實屁股蛋與結實胸腹肌。
隨後更在《已讀不回的戀人》、《非私不可咖啡館》嶄露頭角。愛運動的他，時常在社群網站上曬出運動健身照，日前更考取了專業健身教練執照，先前也在受訪時表示，希望未來可以多接些武打戲，能讓他的運動細胞得以受用。
(中時電子報)
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