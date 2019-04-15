警察專科學校前年有一廖姓學員，在校內跑3000公尺測驗時突然昏倒，送醫後變成植物人。事後地檢署認定張姓教官延誤叫119，依業務過失重傷害罪起訴；台北地方法院開庭，張男否認犯罪，表示「我沒過失」，廖姓學生父親則指控表示張男「不僅具過失責任，當下還遺棄兒子。」

綜合媒體報導，據起訴書指出，前年11月2日警專期中考，廖員在跑完3000公尺測驗後突然昏迷，經治療2月後，仍因缺氧過久遭判定成植物人。檢方調查認為，廖昏倒後雖有立即聯絡醫務室，但當在場學生要求張男叫救護車時，張認為已通知醫務室人員，不需叫救護車，直到學生第三度要求送醫，才於其他教官到場後叫救護車，因此認定張男有過失責任，依法提起公訴。

張男則辯稱，廖員倒下後，有立即要求醫務室到場協助，其他學生詢問他是否撥打119時，他回覆不用，要求先通知醫務室，當時他也準備做CPR，後來是因一陳姓學員表示他有CPR執照，才會交由陳員接手，強調他請求過程皆按照學校規定，自認並無過失。

廖父則出庭表示，陳員作證指出，張男當下並未實施CPR，陳員才會因此要求張離開，由他實施CPR急救，且張有AED執照，卻沒有使用AED救人，質疑張不只有過失責任，還遺棄兒子；另依證人說法，當時醫務室直至8分鐘後才到場，且當下曾3度詢問是否要叫119救護，卻都被張拒絕，直到其他教官到場後，才請求119救護。

(中時電子報)