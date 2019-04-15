「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫」規劃建置潭心自行車道、人行道及綠美化廣場。（陳淑娥攝）

為活化豐原潭子段鐵路高架化後地面空間，「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫」15日動工，規劃建置潭心自行車道、人行道及綠美化廣場，總經費3.9億元，預計明年6月底完工。台中副市長楊瓊瓔表示，鐵道綠廊與台3線及沿線各車站串聯，成為城市帶狀發展核心，以達都市縫合功能。

楊瓊瓔表示，鐵道綠廊與台3線及沿線各車站體串聯，可扮演新都市帶狀發展核心，縫合鐵道兩側空間紋理，加速都市軸線翻轉。未來將提升居民空氣品質，改善基地周遭環境，帶給豐原及潭子兩區更美好的生活環境。

建設局長陳大田指出，自豐原車站北側起至潭子車站將闢建橫跨兩大區的鐵道綠廊，總長達9.9公里，平均寬度11公尺，期望鐵道綠廊開闢後，串連鐵道東西兩側空間，提供市民更友善、舒適寬廣的綠地休憩空間。

洪慈庸表示，她成功爭取「鐵道綠廊潭心計畫」納入前瞻基礎計畫，全案總工程經費3.9億元，中央補助65％、市府配合款35％，完工後可整合區域周邊公共設施，發揮交通區位競爭優勢。

另外，建設局將優化潭子區公所前原有公園、重塑潭子國小圍牆與正門、興建橫跨省道串聯鐵道綠廊與潭雅神自行車道的自行車天橋。

(中時 )