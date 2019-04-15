泰國必買！ 雀巢奶茶巧克力 全家獨賣 22:122019/04/15 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雀巢奇巧奶茶風味巧克力即日起全家獨家上市，四指包售價39元。（品牌提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「珍珠奶茶」幾乎等於台灣的代名詞。據統計，在台灣每10位購買包裝茶的消費者當中，就有6位是奶茶購買者，其中又以奶茶新品最受歡迎。 在網路上票選為泰國必買零食的「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」，現在台灣就買得到。原本只在泰國、新加坡、馬來西亞限定販售的雀巢奶茶味巧克力，將奶茶風味融入威化餅中，少見地用了DUO雙色組合巧克力，成為奶茶控不可錯過的創意零食。即起全家便利商店獨家上市，四指包售價39元，5月7日第2件6折優惠，售完為止。 (中時 ) #奶茶 #巧克力 #台灣 #雀巢 #泰國 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍談台灣關係法 源自美棄台 04:092019/04/11 美前眾議長將訪台 陸轟違一中 04:092019/04/11 美台利益 不會完全吻合 04:102019/04/11 美眾院外委會通過台灣保證法 04:102019/04/11 台灣關係法 四十而不惑 04:102019/04/11 台灣超越了台灣關係法 04:102019/04/11 評台灣保證法 陸學者：含棄台意圖 04:092019/04/12 台灣保證法不保證台海安全 04:102019/04/12 影》又見黑心奶精！再製咖啡奶茶流竄全台 13:022019/04/12 影》過期奶精16噸 再製奶茶銷183店 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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