「珍珠奶茶」幾乎等於台灣的代名詞。據統計，在台灣每10位購買包裝茶的消費者當中，就有6位是奶茶購買者，其中又以奶茶新品最受歡迎。

在網路上票選為泰國必買零食的「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」，現在台灣就買得到。原本只在泰國、新加坡、馬來西亞限定販售的雀巢奶茶味巧克力，將奶茶風味融入威化餅中，少見地用了DUO雙色組合巧克力，成為奶茶控不可錯過的創意零食。即起全家便利商店獨家上市，四指包售價39元，5月7日第2件6折優惠，售完為止。

(中時 )