大甲媽行經清水，信徒將信場擠得水洩不通。（陳淑娥攝）

大甲媽將在16日深夜回鑾鎮瀾宮進行安座，15日與白沙屯媽先後進入台中市，沿途眾多信徒虔誠參拜，所經之處熱鬧非凡；大甲媽行經龍井區時，市議員林孟令推著祖母稜轎腳，祈求平安健康，議長張清照清水服務處熱心提供點心，讓香客補充體力，大甲媽昨晚駐駕清水朝興宮，預計明下午3時進入大甲區。

白沙屯媽、大甲媽15日相繼進入台中，白沙屯媽清晨約8時時，從彰化經中彰大橋走西濱進入龍井；大甲媽則是凌晨4時許，從彰化經大肚橋進烏日，民眾相當期待兩鑾轎相遇，但並未發生。

媽祖悲天憫人的精神撼動人心！市議員林孟令推著祖母稜轎腳，祈求年年平安健康；清水偵查隊小隊長陳耿裕熱心助人，見心臟開刀的老翁坐輪椅，主動詢問要不要稜轎腳，並幫助他順利完成；法國男子入境隨俗，也跪在地上等待媽祖鑾轎；白沙屯媽鑾轎更是首次繞道2公里到童綜合醫院賜福。

台北市長柯文哲也騎乘腳踏車跟隨大甲媽回鑾，他說，4年前參與遶境，感受到眾人的無私奉獻，自己人生3件事已完成，就是登玉山、單車環台及隨媽祖遶境。

媽祖所經之地，沿途可見家戶設香案、信徒合十虔誠膜拜，現場補給點心也琳瑯滿目，議長張清照清水服務處則提供豐富點心，讓香客能吃飽喝足以補充體力。

清水警分局表示，為維護現場秩序及安全，布下540名警力全面護駕，預計鑾轎明天下午3時離轄進入大甲區；大甲警分局指出，明天中午將先投入800多名警力，視後續狀況以增派人手，大甲媽預計明深夜回鑾鎮瀾宮進行安座。

(中時 )