美國總統川普一直堅持在美墨邊境興建圍牆，防堵非法移民。知名大提琴家馬友友13日在美墨境界表演，向聽眾傳達「建橋樑非圍牆」的訊息，而且國家不是飯店，不會爆滿。

馬友友上周六將其「巴哈項目」巡迴演奏帶到美墨邊境的德州南部城市拉雷多，在連接兩國的華雷斯-林肯國際大橋背景下表演，希望其音樂能連結不同文化背景的人，他比喻自己也曾在邊界生活，在「在文化、音樂和世代之間」，「在文化中，我們建的是橋樑，不是圍牆。國家不是飯店，不會爆滿」。他說：「我們生活在一個無限可能的世界，但我們也面對艱巨的挑戰，甚至是生存……我認為在經歷壓力、困惑與不安全的時期，大家應共享資源，帶來舒適、有目的和有意義的感受。巴哈做到，當他的音樂觸動我們時，它將我們重新連接到我們的共同人性。」

拉雷多市長薩恩斯讚揚馬友友說：「他的到來提醒我們文化如何聯繫起我們所有人。」馬友友2018年開始其「巴哈項目」，打算在全球36個地點表演。

(中時 )