多次射精是真男人？其實要注意是這部位在發炎了！一名70歲阿伯因發燒又全身癱軟被送醫，不過，醫生注意到他竟無法控制、一直在射精，後來從發燒症狀找病因，竟發現是攝護腺出問題。

急診室醫師田知學在談話節目《醫師好辣》中分享了一起案例，一名70歲阿伯坐救護車送急診，只見他不斷低吼著「又來了，又來了」，醫師注意到他無法控制地一直在射精。醫院召來泌尿科醫師來看診，一開始試了幾種藥物，想讓阿伯停止射精卻都沒用，只好先讓他住院觀察。

阿伯住院期間出現了發高燒、全身癱軟無力等症狀，院方追查原因之後發現，阿伯的攝護腺癌症指數非超高，但是醫師解釋，「他其實是攝護腺發炎，造成他發燒，而就是因為攝護腺發炎，讓有些人會出現一直不斷射精的情況」。

攝護腺發炎不一定要年老才會發生，書田診所泌尿科主任醫師表示，像是急性細菌性攝護腺炎，其雖然少見，但也須注意。多發生在30歲到50歲的男性，常見的症狀有發燒、虛弱無力、射精疼痛、排尿疼痛、會陰或肛門疼痛、尿液混濁有臭味、血尿、流膿等。患者通常等到射精嚴重疼痛才就診，而疼痛是因精液射出時經過發炎組織，因壓力造成的。

書田診所泌尿科主任醫師周固。（資料照 鄭郁蓁攝影）

(中時電子報)