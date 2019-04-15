立法院副院長蔡其昌視察北側崩塌情形。（陳淑娥攝）

立法院副院長蔡其昌爭取中央2億元經費，分4期進行大甲鐵砧山活化工程，15日邀相關單位會勘，蔡其昌表示，北側崩塌問題宜盡速解決，透過第一期工程整治後，便能得到初部舒緩，讓遊客能夠玩得安全。

鐵砧山北側因坡頂缺乏完善排水系統，豪雨後發生溢流造成崩塌狀況，農委會林務局編列第一期1500萬元經費整治坡頂截排水系統，並於坡面施建鐵框護坡1座、箱籠護坡3座及撒草仔植生方式改善，該工程崩塌地復育面積4200平方公尺，控制土砂約平方公尺，本年度更編列第二期整治預算1200萬元，持續改善問題。

蔡其昌指出，2018年向交通部觀光局爭取2億元經費，分4期進行鐵砧山活化工程，同時爭取到農委會編列第一期1500萬元、第二期1200萬元經費整治崩塌問題。

蔡其昌表示，鐵砧山是大甲人心中充滿回憶的景點，未來4期活化工程，包括鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善、劍井遊憩區暨門戶入口改善、挑戰型自行車道、三軍公園綠地開放暨周邊動線改善及海岸大草原景觀區完成後，結合在地觀光特色，必定能讓鐵砧山風華再現。

(中時 )