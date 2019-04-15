美前總統卡特在中美建交40周年座談會上發表談話

美國前總統卡特周日表示，川普總統前一天晚上首次給他打電話，對「中國正在超越美國」一事深感憂慮。卡特同時也在公開場合表示，中國大陸將在2030年超越美國成為第一大經濟強國，專家認為「中國世紀」已經到來。

《美國之音》引述美國公共廣播電台周一的報導說，卡特總統星期天在一次教會主日聚會上透露，中國大陸越來越強大的經濟實力令川普總統深感不安。有經濟模式預計，中國大陸將在2030年左右超過美國，成為世界上第一大經濟強國。很多專家已經認為，我們實際上正處在一個所謂的「中國世紀」。

《美國之音》指出，美前總統卡特入主白宮任期間在1979年建立了和中國大陸的外交關係。卡特說，自從1979年以來，中國大陸跟任何國家都沒有打過仗，而美國則一直在打仗，浪費了3兆美元，而「中國在打仗上一分錢都沒有浪費。」卡特還說，在美國242年的歷史上，只有16年是太平的。

報導說，這是川普總統第一次給卡特總統打電話，討論卡特總統提出的一個建議。卡特曾在今年一月給川普總統寫信，建議成立一個大約由6個人組成的專家小組，在幕後幫助他改善跟中國大陸的關係。

卡特總統說，他並不怕中國大陸超過美國，但是這令川普總統不安。

(中時電子報)