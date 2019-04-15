魯穀香麵食餐館老闆娘于修蓮端出招牌鍋貼。（吳敏菁攝）

魯穀香麵食餐館老闆梁其升（右）、于修蓮（中）和兒子梁孝元（左），老店已經傳承兩代。（吳敏菁攝）

彰化市魯穀香麵食餐館位在華山路。（吳敏菁攝）

魯穀香麵食餐館用餐環境潔淨。（吳敏菁攝）

彰化市華山路上的魯穀香麵食館從老山東牛肉麵改名，飄香數十載，店內的麵食都是做工製作，道地Ｑ彈被稱道，手工鍋貼也是一大招牌，以前腿肉、蝦仁、韭黃等調配，肉質滑嫩，配上煎到酥脆黃金表皮，又嫩又酥，香氣四溢，吃得讓人讚不絕口。

穀香麵食餐館老闆娘于修連說，先生梁其升大她20歲，現在已經86歲，1948年，隨國軍來台，1967退休後，為了養育妻小，開始最熟悉的家鄉味手藝製作手工饅頭，進而開起麵店。

梁其升是山東大漢，原本店名取為「老山東牛肉麵」，堅持純手工刀切製麵，麵Ｑ有嚼勁，搭上熬煮12小時的牛大骨湯頭，樹立了響亮口碑。

老店經營數十年，梁其升也將一手好功夫傳給兒子梁孝元，好味道持繼發揚，還增加許多年經人的新創意料理，有感市場上雷同店名太多了，于修連說，父子思索新店名，由於店裡麵條、麵皮都純手工，吃來會散發出穀子的香氣，重新命名「魯穀香麵食餐館」。

魯穀香的鍋貼是許多顧客必點，于連修為了調配出最美味餡料，經過嘗試再嘗試，找出黃金比例，以豬前腿肉為底不油膩，再搭配蝦仁、韭黃、高麗菜等，包上麵皮，煎得外皮酥脆，澱粉、水和火候完美掌控，結著冰花的黃金鍋貼，讓人垂涎欲滴。

店內各式牛肉麵、木須炒麵、水餃和抓餅等，也都讓人回味無窮。

店名：魯穀香麵食餐館

地址：彰化縣彰化市華山路7號。

電話：（04）7283326

營業時間：上午11：00至下午2：00，上午05：00至晚上8：30。周一公休

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