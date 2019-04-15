行政院長賴清德投入民進黨總統初選，挑戰黨內現任的蔡英文總統，綠營人士對此局勢憂心忡忡。因為，現在蔡英文民調偏低，賴清德出線，民進黨政府可能立即跛腳。台北市議員徐巧芯在政論節目指出，蔡英文曾說這屆總統要有只當一屆的打算，預言恐成真，一語成讖。

前行政院長賴清德領表登記參加民進黨總統初選後，蔡英文總統反應自認被突襲，轉批賴清德違反不參選的誠信。傳蔡英文稱「我是現任總統，不可能和我的行政院長在公開場合進行政見辯論」，指初選過程若「一起談執政功過，這對黨、對台灣民主都是很大的傷害」。民進黨中執會竟決議延後民進黨初選，企圖改變目前蔡英文民調偏低不利態勢。其實蔡英文對今日情勢早有預見。

蔡英文總統在2012年11月22日接受媒體專訪，曾語重心長的表示若總統想要連任就會阻礙改革，因此建議「2016年的總統要有只做一任的打算」。因為，她有系列想推動政策如：年金改革、司法改革、同婚議題等等。結果，改革思慮不周，或私心自用，招徠民眾反彈，2018九合一選舉慘敗。蔡英文民調偏低，連黨內初選挑戰都恐失利，原本自翔民主、進步的民進黨竟突然改變初選時程。

閣揆蘇貞昌面對外界評論，仍強調民進黨初選延後不會為了蔡英文總統。徐巧芯立即反批，指蘇貞昌講這話不會覺得不好意思嗎？徐巧芯分析：若現任者民調勝的話，當然希望速戰速決。打過選戰的都知道，現在民調的話，蔡英文總統會輸的！民進黨初選延後當然是因人設事。

(中時電子報)