網路傳流的照片顯示，第一艘大陸自製航艦，也是第2艘正規航艦「002號」接近完工，航艦已經拆除掉多數的鷹架，甲板也舖上高摩擦系數的塗層，正是為降落戰機而準備的。宣布成軍的時間點可能訂在10月的中共國慶節。

國家利益(National Interest)報導，臉書「Modern Chinese Warplanes」在昨日的貼文，是002航艦在大連造船廠的最新近照，已經拆除了多數的鷹架，全艦也塗上海軍色，飛行甲板也鋪上高摩擦系數的跑道行鋪面，顯示這艘航空母艦達到最後的修整階段，離完工已不遠。

這艘航艦是依據「001遼寧號」的艦體結構而微調改進的，同樣採用滑跳甲板起飛，不過艦島的相陣雷達配置方法不相同，成為最大的特點。很長一段時間，這艘航艦被稱為「001A」，然而大連船舶的官網則稱，他們建造的航空母艦稱為「002工程」，即使如此，多數媒體(包括國家利益)已約定成俗，仍稱呼它是001A，這個問題只有在該艦被正式命名後才會解決。

軍事觀察家認為，該艦何時命名與成軍都不奇怪，今年正逢是中共海軍建軍70週年，因此4月23日海軍節將會舉行海上閱兵，是個宣布002航艦艦名與成軍的好時機；如果仍有工作未完成，另一個時間點就會選在10月的中共國慶節，兩個時機點都有可能。

無論如何，002在今年成軍的機率非常的大，一旦投入服役，中共人民解放軍將有兩艘大型航空母艦，一下子就追上了英國皇家海軍的進度(英國第2艘航艦威爾斯親王號R09還在建造中)，成為世界第二大的航空母艦使用國，排名第一的當然是美國海軍，有11艘巨型核動力航空母艦。

國家利益表示，沿用滑跳甲板的新航艦，作戰能力與先前的遼寧號沒有顯著的差別，戰機無法滿彈藥起飛，航程也有限，更重要的是，不能配備空中預警機，只能用加掛雷達的直18(Z-18J)或Ka-31直升機聊勝於無，不具備遠距預警的效果。

不過，大陸正在研發航艦電磁彈射器，將應用在第3艘航空母艦上，屆時整體作戰性能才會與美國航艦拉近。

(中時電子報)