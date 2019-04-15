今年疑因暖冬影響，枋山愛文芒果提早進入產季，但唯獨楓港地區「嚴重欠收」，一連雨勢、南風來襲導致授粉率偏低，往年賣價最好、產量最多的三期花果幾乎全軍覆沒。（謝佳潾攝）

今年疑因暖冬影響，枋山愛文芒果提早進入產季，但唯獨楓港地區「嚴重欠收」，一連雨勢、南風來襲導致授粉率偏低，往年賣價最好、產量最多的三期花果幾乎全軍覆沒。（謝佳潾攝）

今年疑因暖冬影響，枋山愛文芒果提早進入產季，但唯獨楓港地區「嚴重欠收」，一連雨勢、南風來襲導致授粉率偏低，往年賣價最好、產量最多的三期花果幾乎全軍覆沒，換言之，今年5、6月吃不到楓港愛文，不少農友苦嘆租金、工錢全賠了，期盼政府能出手相助。

農友沈俊清無奈地指出，愛文芒果有3次開花期，分別為農曆10月、11月及正月，當中10月的量最少，大家都在拚正月的量，而經4個月的結果期後，5、6月楓港愛文就會大出，辛苦一年就為等這豐收期，不料今年春節時先是下雨後吹南風，花雖開了卻「酥花」授不了粉，這樣怎麼結果？

他說，他種愛文10多年來發現一種怪異現象，就是每年吹南風的時間都提早，正常來說是在2月底，但今年竟在春節期間就來襲，且頻率還很高，不僅一周吹2、3天、有時還一連吹3天，大家真的是防不勝防，而有人看見其他區的愛文長得好，就質疑是農友管理不當，但這真的很不合理。

他強調，生在同1棵樹上的芒果各有不同的開花期，現在就還有剛在開花的，這很難說與氣候異常無關，且管理問題應是個案，不可能整個楓港都管理不良，只能說這次楓港的運氣很差，躲不過別人躲過的雨勢與南風。

他還說，今年枋山愛文的價錢應會量少價昂，但楓港農友「看得到吃不到」，因為根本沒有愛文可賣，往年同期大家都在剪枝曬果、現在卻是為下期開花而準備，期盼農政單位能深入察看適時補助農友，很多人都是承租土地來種植，若再加上工錢，大家真的會賠很大。

(中時 )