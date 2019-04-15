九戰九勝 埔工女壘再奪后冠，國立埔里高工女子壘球隊以9戰完勝紀錄，打敗強敵在中小學女子壘球聯賽高中組第一名，抱回隊史第4座聯賽冠軍獎盃，進入4強賽時，埔工面對去年的冠軍士林高商，戰況一度陷入膠著，最終以2比1取得冠亞軍爭奪戰的門票。

由教育部體育署主辦、全國高中學校體育總會承辦的「107學年度中小學女子壘球聯賽」去年年底於高雄市鳳山壘球場進行預賽，共有來自全國的10支勁旅參賽，分組預賽分別取各組前3名及2支外卡隊伍，共計8隊晉級決賽，埔里高工於分組預賽中即以3戰全勝之佳績取得B組第一名之資格晉級。

決賽於臺中市金龍棒球場舉行，連續7日6場對戰，埔里高工女壘隊再度發揮平日苦練之實力，以完勝之成績，獲得107學年度中小學女子壘球聯賽后冠，在6場戰役中，較為特別的一場是4強賽時，埔工面對去年的冠軍士林高商，戰況一度陷入膠著，第5局結束時雙方仍以0比0僵持不下，直至第6局上半，埔里高工首先獲得1分打點，而士林高商亦急起直追，於7局下半扳回一城，雙方戰成1比1平手，進入延長賽。

延長賽時，埔工採取犧牲觸擊以及打帶跑戰術，率先獲得關鍵1分，最終以2比1取得冠亞軍爭奪戰之門票，冠亞軍之戰第一局埔里高工林佳萱同學即以2分全壘打取得領先，其後在投手林佳瑩之全場壓制，以及其他隊友助攻下，最後以7比4擊敗中正高工。

埔工校長孫兆霞表示，自83至107學年度，埔里高工女壘隊共計參賽20次，榮獲4金、7銀、5銅之輝煌戰績，校友包括林素華、邱安汝、李思詩、杜雅婷等多位奧運及亞運國手皆出自埔里高工，可說是培育中華女壘隊國手的搖籃。

(中時 )