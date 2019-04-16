國立海生館為跳脫單純教育展示，並強調互動體驗的夜宿海生館活動，特於4月推出童遊海生館夜宿極地區、4人同行1位12歲以下兒童免費的優惠行程，盼讓更多孩童有機會可以一窺企鵝白天與夜晚的可愛模樣，感受不忍闔眼的夢幻之夜。

海生館指出，優惠行程除讓參與來賓可在導覽員的解說下認識海底世界的精采故事外，更透過各式活動，讓遊客彷彿身歷其境走入海底、感受深藏在這片蔚藍大海下的無限美好。

海生館說，入夜後的夜探海生館行程，不論是看著白天沉睡的鯊魚在夜晚探出頭來，或是漸漸進入夢鄉的企鵝站著動也不動的可愛模樣，都讓人驚呼不已。此外，走進一般遊客無法進入的飼育後場，親自體驗飼育員餵養魚兒的新鮮體驗，更可以了解海洋生物照護，也加深護育海洋的理念。

海生館強調，每年4月25日是「世界企鵝日」，因此特在4月推出優惠行程，除盼喚起大眾對企鵝的關注外，也讓更多孩童透過夜宿海生館活動了解更多企鵝的生活習性，也埋下企鵝保育的小小種子，讓每位大小朋友都成為企鵝保姆，一起陪伴企鵝寶寶長大。

海生館目前共飼養巴布亞、阿德利、馬可羅尼、頰帶共4個品種企鵝，活蹦亂跳的模樣總是最吸睛的海洋明星。而除了平日的飼育呵護、定期企鵝健檢的細心照料外，海生館致力於復育企鵝工作，每年的繁殖季前後總是企鵝爸爸媽媽們忙得不可開交的時節。

(中時 )