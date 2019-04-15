草屯鎮南開科大民生學院餐飲管理系學生陳學寬和文化創意與設計系學生張芳綺，分別當選108年「全國大專優秀青年」和「南投縣大專優秀青年」，兩人不間斷學習新知識，並熱心公益而獲得表揚。

南開科大指出，餐飲管理系陳學寬同學，目前在赤沐和洋爐端燒餐廳服務，在南開餐管系接受4年紮實的訓練，有課堂專業知識的學習、業師實務教學、校內外實習，讓他積極參與各類廚藝競賽，獲得14面獎牌。陳學寬也表示，課餘時熱心參與民生學院飲食研發中心「愛上料理」團隊，協助產品研發及經營社團、公益活動，感覺有一個目標可以一直前進。

張芳綺表示，要特別感謝文創系主任游守中及導師張永楨的關心和關懷，學校鼓勵同學要不斷地學習新知識，充實生活技能。校方指出，張芳綺熱心社區服務，107年「南投學研討會」擔任文宣設計負責人、參與雲林古坑社區和台中消防局公共藝術設計、協助愛爾堡國際教育集團、杭州電視台做教育相關設計，服務期間總是面帶微笑。

南開科大學務處表示，優秀青年選拔程序首先於每年12月公告，推薦人可為系、院、社團、進修部、進修學院之老師、主任、 院長；接著，再經評審委員會審查，當選者代表學校參加全國及地方政府機構表揚，同時在校慶典禮公開頒獎表揚，遴選標準除學業、操行成績，優良表現可加分，如辦理愛國及愛校活動、熱心社會公益、擔任社團負責人、參加校外競賽爭取榮譽、研究學術有創見等等。

(中時 )