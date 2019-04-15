新北市新莊區一名男網友15日在臉書社團發文表示，他的翁姓老婆已懷胎5月，卻因與岳父的女友爭執，遭對方在老婆的水壺內加洗碗精，而老婆肚子的寶寶更疑似因患上唇顎裂(兔唇)，讓他氣得報警處理。
這名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，表示「新北市有一位非常有愛心的黃小姐，多次在我老婆的水壺內加洗碗精，經過多次查詢有異，決定裝攝影機側錄，於是發現了驚人的八點檔劇情。」
這名男網友表示，他老婆翁女目前已懷胎五月，平時翁女都與父親、父親女友黃姓女子同住，平日翁女的水壺都是裝拿鐵，因此未發現異味，但因覺得滑滑的，喝下後更腹瀉，才會裝攝影機側錄，沒想到竟錄到黃女偷將洗碗精加入水壺中，而她到婦產科檢查之後，也發現肚中23周大的胎兒竟患上唇顎裂(兔唇)，因此對黃女提出墮胎罪告訴。
綜合媒體報導，由於洗碗精是「石油提取物」，裡面的化學成分對胎兒確實有害，可能導致懷孕3個月的胎兒器官發育出問題，甚至導致早產。而警方在接獲報案後，也已於15日晚間將黃女傳喚到案，黃女坦承自己確實顧異不將洗碗精沖乾淨，但只是惡作劇，而寶寶兔唇則是先前就有了，與她無關，訊後警方將黃女依墮胎罪移送法辦。
(中時電子報)
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