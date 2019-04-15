新北市樹林區近日爆發一件孕婦遭到父親黃姓女友在水壺內偷加洗碗精的案例，警方偵訊黃女後，扣押相關證物。(柯毓庭翻攝)

新北市新莊區一名男網友15日在臉書社團發文表示，他的翁姓老婆已懷胎5月，卻因與岳父的女友爭執，遭對方在老婆的水壺內加洗碗精，而老婆肚子的寶寶更疑似因患上唇顎裂(兔唇)，讓他氣得報警處理。

這名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，表示「新北市有一位非常有愛心的黃小姐，多次在我老婆的水壺內加洗碗精，經過多次查詢有異，決定裝攝影機側錄，於是發現了驚人的八點檔劇情。」

這名男網友表示，他老婆翁女目前已懷胎五月，平時翁女都與父親、父親女友黃姓女子同住，平日翁女的水壺都是裝拿鐵，因此未發現異味，但因覺得滑滑的，喝下後更腹瀉，才會裝攝影機側錄，沒想到竟錄到黃女偷將洗碗精加入水壺中，而她到婦產科檢查之後，也發現肚中23周大的胎兒竟患上唇顎裂(兔唇)，因此對黃女提出墮胎罪告訴。

綜合媒體報導，由於洗碗精是「石油提取物」，裡面的化學成分對胎兒確實有害，可能導致懷孕3個月的胎兒器官發育出問題，甚至導致早產。而警方在接獲報案後，也已於15日晚間將黃女傳喚到案，黃女坦承自己確實顧異不將洗碗精沖乾淨，但只是惡作劇，而寶寶兔唇則是先前就有了，與她無關，訊後警方將黃女依墮胎罪移送法辦。

(中時電子報)