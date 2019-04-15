麗晶獨家全台獨家首賣的自由之丘Chocolaphil，以提供濃郁香甜的古典巧克力蛋糕受到歡迎。（麗晶精品提供）

麗晶獨家首賣Joival Patissier的字母蛋糕是香港IG熱搜榜單No.1。（麗晶精品提供）

麗晶獨家首賣BAKER’S CUSTARD卡士達蛋糕酥，是首次受邀來台的晶華獨賣品牌之一。（麗晶精品提供）

迎接母親節，麗晶精品5月1日至12日舉辦「母親節甜蜜回饋周」，除單日消費「滿5萬送2500」的5％實質禮券回饋外，單筆消費30萬元、再送BVLGARI羅馬之夜女性香精；消費滿百萬元，可獲得晶華酒店集團套房住宿劵。

活動期間，麗晶精品攜手晶華酒店邀來國內外12家人氣排隊甜點名店，共同打造「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，包括位於來自東京甜點聖地自由之丘、台灣首次獨家販售的全新話題品牌「Chocolaphil」的巧克力重磅蛋糕；每分鐘能賣出300個的卡士達蛋糕酥的「BAKER’S CUSTARD」；香港甜點教父黃耀文Tony Wang旗下品牌甜藝家「Sweet Boutique de Tony Wong」的蝴蝶酥禮盒；以客製化的英文字母造型創造出IG熱搜榜首的「Jovial Patissie」等。

期間每日消費最高前3名貴賓，可獲贈祕密花園精選的「Sweet Street 珠寶盒下午茶組」；每日優先兌換贈禮的前5名貴賓，可獲首次登台的「自由之丘排隊名店Chocolaphil巧克力重磅蛋糕」。

(中時 )