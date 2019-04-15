迎接母親節，麗晶精品5月1日至12日舉辦「母親節甜蜜回饋周」，除單日消費「滿5萬送2500」的5％實質禮券回饋外，單筆消費30萬元、再送BVLGARI羅馬之夜女性香精；消費滿百萬元，可獲得晶華酒店集團套房住宿劵。
活動期間，麗晶精品攜手晶華酒店邀來國內外12家人氣排隊甜點名店，共同打造「麗晶甜點大道Regent Sweet Street」，包括位於來自東京甜點聖地自由之丘、台灣首次獨家販售的全新話題品牌「Chocolaphil」的巧克力重磅蛋糕；每分鐘能賣出300個的卡士達蛋糕酥的「BAKER’S CUSTARD」；香港甜點教父黃耀文Tony Wang旗下品牌甜藝家「Sweet Boutique de Tony Wong」的蝴蝶酥禮盒；以客製化的英文字母造型創造出IG熱搜榜首的「Jovial Patissie」等。
期間每日消費最高前3名貴賓，可獲贈祕密花園精選的「Sweet Street 珠寶盒下午茶組」；每日優先兌換贈禮的前5名貴賓，可獲首次登台的「自由之丘排隊名店Chocolaphil巧克力重磅蛋糕」。
(中時 )
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