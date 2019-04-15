南投縣長林明溱15日下午由縣府社會及勞動處長林志忠陪同下，在草屯衛生所發放假牙補助金支票予草屯區20位長輩，並藉此瞭解長輩們裝設假牙後的使用情形，長輩們手中接過支票，對縣府開辦這項福利措施表達感謝。

林明溱表示，假牙補助是一項對老人很有幫助的福利措施，可改善老人家的咀嚼功能，改善生活品質，縣府明年也會再繼續籌措經費補助辦理，也期望中央政府可以開辦這項福利措施，將之納入長照2.0計畫中，編列經費補助地方政府配合執行，讓更多老人受益，生活更有尊嚴。

假牙補助每年申請都相當踴躍，南投縣府為符合公平原則，研議依照各鄉鎮市老年人口數比例分配補助經費，讓各鄉鎮市長者都有同等機會申請到補助，總計草屯鎮共受理一般戶176位，第一類則有21人。

南投縣府社會及勞動處表示，目前一般戶的假牙補助中寮鄉、魚池鄉、仁愛鄉等3鄉鎮都尚有經費，需要的老人仍可持續申請補助，而其餘10鄉鎮經費已申請額滿暫停受理，至於第一類（中低收入戶）則尚有經費，仍將持續受理申請中。

社會及勞動處指出，縣府自106年全面補助65歲以上老人免費裝置假牙，今年假牙經費共編列4094萬元，截至4月5日，已申請人數達1175人，第一類（中低收入）申請為252人，第二類（一般戶）申請有923人，申請總金額3657萬3000元

(中時 )