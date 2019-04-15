被搖醒！23：26花蓮規模4.1地震 最大震度5級 23:352019/04/15 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 被搖醒！23:26花蓮規模4.1地震 最大震度5級（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 15日晚間23:26發生規模4.1有感地震，震央位置在花蓮縣政府西偏北方 11.4 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)，震源深度19.0公里。 各地最大深度，花蓮縣5級、臺中市、南投縣4級、宜蘭縣2級、彰化縣1級。 (中時電子報) #花蓮 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 松立欣大規模加碼參展 拚三贏 04:102019/04/11 印尼驚傳規模6.8地震 海嘯警報發布 21:052019/04/12 印尼蘇拉威西東部外海發生規模6.8強震 已發布海嘯警報 23:132019/04/12 五大關鍵 家樂福接手台糖量販 04:092019/04/13 規模1.6兆美元 陸養老保險市場 外商摩拳擦掌 04:092019/04/13 仁愛千人淨山 撿拾量將刷新 04:092019/04/13 東部最大規模就博會花蓮登場 50餘廠商跨區招攬 19:532019/04/13 台灣最大規模經典設計傢俱拍賣 明登場 20:422019/04/13 安養信託規模 年成長逾3成 04:102019/04/15 陸海關破獲近年來最大規模象牙走私案 19:362019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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