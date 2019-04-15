15日晚間23:26發生規模4.1有感地震，震央位置在花蓮縣政府西偏北方 11.4 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)，震源深度19.0公里。

各地最大深度，花蓮縣5級、臺中市、南投縣4級、宜蘭縣2級、彰化縣1級。

(中時電子報)

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