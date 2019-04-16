影響睡眠的因子多到看不見，像是3C產品、高壓電等等的電磁波都會影響人類睡眠，再加上生活壓力的提升，導致有睡眠障礙的人不斷增多，久而久之就會帶來可怕的疾病，嚴重可能會造成阿茲海默症！其實，助眠的方式百百種，但真正實際又有效的是選擇一張好床墊。

你有睡越久越累又或是只睡了10分鐘精神卻超好的經驗嗎？經研究證實，深層睡眠才是解除疲勞的關鍵，因為在深度睡眠的狀態下，大腦皮層會處於完全休息的狀態，就算只睡了4至5小時，隔天醒來仍會感到精神飽滿，所以讓自己進入深層睡眠很重要。

「床的世界」將”地球的心跳”融入床墊中？運用高科技拯救失眠者

但是對於睡眠品質差或是失眠者來說，能入睡就要謝天謝地了，還談什麼深層睡眠？那麼「床的世界」的超級床墊將會是你的超級救星！他們將1954年德國物理學家舒曼提出的「舒曼波」發揚光大，將舒曼波深睡晶片植入床墊裡，研發出一張可以幫助人類睡眠的超級床墊！

「床的世界」總經理陳俊傑。(圖/中時電子報)

「舒曼波」被稱之為地球的心跳，是地球表面和電離層構成的頻率極低的諧振腔體。床的世界總經理陳俊傑表示，科學家發現「舒曼波」的波場與人類深層睡眠的波場正好相似，它甚至可以引導人類進入深層睡眠。

因此不少業者紛紛研發出助眠的舒曼波相關產品，但市面上普遍都將舒曼波用於外在環境，像是舒曼波音樂、助眠手環等等，唯有「床的世界」將其融入床墊中。陳俊傑說，他們首創裝載舒曼波睡眠導引系統至床墊中，睡眠效果就像是手機快充的概念，睡眠時間縮短，但是品質變好了。

當開啟超級床墊的電源時，內建的晶片會產生一個模擬同步地球頻率的能量場，就像是躺在與大自然同步的舒眠場域中，而這個頻率共振可以協助使用者身體放鬆、腦波放慢、思緒慢慢減少。陳俊傑更透露，有些客戶使用超級床墊後，需要吃到半顆到一顆安眠藥的輕微睡眠障礙者，症狀得到改善。

解決失眠困擾 9種設計領先全球

許多有失眠困擾的人會選擇快速又便捷的途徑─吃安眠藥，但是安眠藥吃多了會有成癮問題，甚至有致死的可能性。因此「超級床墊」一推出，讓使用過的消費者表示再也回不去！原來，超級床墊除了有舒曼波深睡晶片植入床墊內之外，還有其他8種創新技術是構成這張床墊的主要原因。

超級床墊使用全球最新「第六代子彈型電纜是獨立筒彈簧」。(圖/中時電子報)

論到一張好床，絕對少不了彈簧。彈簧影響了一張床墊的耐用度、支撐度等重要關鍵，像是超級床墊就使用了由三條鋼線交織而成的電纜式彈簧「第六代子彈型電纜是獨立筒彈簧」，伴侶就算翻身也能將干擾降到最低，可快速釋壓、最低回彈、穩定性最高。

另外，還使用了天然高密度乳膠，可以提供最好的支撐力與透氣效果、防螨，讓人一夜好眠；而台灣天氣普遍潮濕炎熱，裡面的MDI綠能環保親水棉可以吸收人體睡眠時排出的熱氣汗水，躺久不悶熱，保持最佳熟睡溫度；而內襯涼感記憶膠能夠服貼記憶身形之外，還可導流人體過熱溫度，不會讓人越睡越熱。

甚至特別增加襯層設計，用意在於更有效均勻分散身體下壓彈簧的力量，增加整體舒適性；以及獨特的360度3D專利透氣網邊布及CNC透氣孔泡膠邊框加強設計，讓床墊內部透氣性高，穩定睡眠問度；再來，採用美國太空總署認證NASA認證的Outlast恆溫針織面布，維持舒適的接觸溫度；最後，超級床墊不需要定期翻面保養，對於獨居女性來說毫不費力。

超級床墊沒有使用年齡限制，男女老少都能透過這張床墊解決睡眠問題；而且，就算有長期使用舒曼波深睡晶片與良好睡眠習慣之後的人，偶爾出差不使用也不會睡不著，因為身體會慢慢調整到平衡狀態，壓力得到釋放，因此就算沒有使用超級床墊也能快速入眠，達到良好睡眠品質。

母親節結合周年慶促銷活動一次下殺5折。(圖/中時電子報)

母親節為媽媽挑好床！母親節促銷活動享5折

一張床墊的壽命大約為期10年，而買床墊就如同買車一樣可以慢慢升級。因應母親節的到來，「床的世界」再結合周年慶，推出促銷活動，一次下殺5折！

陳俊傑表示，天下所有良藥，不如好好睡覺。超級床墊不只是提供一個睡覺的環境與支撐，更有保健的功能，因為睡覺的同時，可以幫助調節賀爾蒙、新陳代謝，甚至幫助細胞與體內組織的修復再生。若你好久沒有好好睡一覺了，趕緊趁這一波促銷活動為家人與自己買張好床。

(中時電子報)