北部地區一名男大生阿武(化名)與未滿14歲的小女友小雨(化名)交往，2人天雷勾動地火，發生3次性行為，未料2人躺在床上享受餘韻時，被恰好下班回家的少女父親撞見，小雨父親怒告阿武妨害性自主，阿武認罪獲緩刑3年。

判決書指出，2016年阿武認識年僅12歲的小雨，2人相識僅1個月即陷入熱戀，但阿武明知小雨未成年，在隔年12月連續發生3次性關係，2人第三次在女方家中翻雲覆雨時，被剛下班的小雨父親撞見2人共處一室，小雨父親立即察覺有異，報警處理。

法官審理認為，阿武與小雨原本就為男女朋友，因年輕氣盛陷於情愫，兩情相悅下發生性行為，法官考量阿武無前科紀錄，行為未違反小雨意願，加上犯後坦承犯行，且與小雨父親達成和解，依對未滿十四歲之女子為性交罪，判有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

而小雨父親和解附帶兩項條件，其中之一為阿武未經小雨父親許可，不得進入小雨住處；另一則為小雨滿18歲前，阿武不得與小雨發生性行為。

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(中時電子報)