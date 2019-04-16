NBA季後賽致勝關鍵 本季「大三元」第一名是他

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

大家應該都很喜歡聽到「大三元」及「大四喜」這樣討喜的詞，特別是玩麻將的朋友們，籃球比賽的轉播及報導也常常會提到「大三元」及「大四喜」，這在籃球代表的意思是什麼以及對運彩投注的意義為何？

籃球比賽用來衡量一位球員「攻」「守」能力最常用的指標有5個，分別是「得分」、「助攻」、「籃板」(有細分進攻籃板及防守籃板)、「抄截」及「火鍋」等，其中「得分」、「助攻」及「進攻籃板」代表的是球員的攻擊能力，「防守籃板」、「抄截」及「火鍋」則是代表球員的防守能力。達2位數(10以上)的數據如果有1項，會被稱為「Double」(一雙)、如果有2項會稱為「Double-Double」(兩雙)、「大三元」(Triple-Double)及「大四喜」(Quadruple-Double)指的就是分別有3項及4項數據達2位數，其難度可說是逐步大幅攀升，本季NBA截至3/14有拿到「Double-Double」的高達1,920人次，可是有辦法拿到「大三元」的就只剩下101人次，「大四喜」甚至都還沒有人拿到，更別說「大五福」了，所以可以拿到「大三元」的球員真的是彌足珍貴，代表他是一位攻守俱佳的全能選手，對球隊的勝負及得分大小都有舉足輕重的影響。

籃球的進攻與防守(台灣運彩提供)

運動數據達2位數之術語彙整。(台灣運彩提供)

臚列本季迄今(3/14)獲得大三元球員名單，其中有不少球員所屬的球隊都有打到季後賽，包括威少的雷霆、哈登的火箭、字母哥的公鹿以及杜蘭特的勇士等，當這些優秀的全能球員上場比賽時，無論是單節的勝負、單節的大小或是整場的勝負及整場的大小，都會有關鍵性的影響，喜歡「場中投注」的朋友們可以參考。

2018-2019球季大三元排名。(台灣運彩提供)

(中時電子報)