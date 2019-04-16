捕捉野生韓國瑜！吃自助餐沒架子 (影/中天新聞CH52)

韓國瑜作風親民，現在更被捕捉到，他在出訪美國前，會到市府鳳山行政中心五樓的員工餐廳用餐。不少員工突然看到市長就坐在那用餐，紛紛拿起手機猛拍照。

中天新聞報導，韓市長跟隨扈一行人，不時會到市府鳳山行政中心五樓的員工餐廳用餐吃自助餐，一看市長吃的菜色都很簡單。不少員工突然看到市長就坐在那用餐，紛紛拿起手機猛拍照。像是隔壁桌的大姊猛一看市長就坐在隔壁桌，被逗得仰頭哈哈大笑，而她們原本是想讓坐，韓國瑜急忙說沒關係之後，大姊們才開心入坐陪市長吃飯。

店家老闆娘也笑瞇眼說市長很親切，她說，「對～突然看到市長現身，聽到大家喊說市長好」，她才發現韓國瑜的身影。也有員工說，很開心市長這樣子來，這樣子可以讓大家吃得更開心。

有人因看了影片後發問，「一般市民也可以去消費嗎」，吸引其他人回答，「可以😊」、「會暴動吧」、「好想巧遇市長哦」。

之前在四維行政中心時，也常會看到非常愛喝咖啡的韓市長，偶爾會到頂樓放鬆喝咖啡，店家甚至把「市長特調」當賣點。因為後來市府搬到鳳山，不少四維行政中心的店家，也都默默希望市長有空能常回來，希望可以藉市長人氣，吸引更多外地來的韓粉，帶動店內人氣。

(中時電子報)