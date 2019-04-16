高雄市長韓國瑜出訪美國，美西時間15日安排在史丹佛大學演講，稍早他已從飯店搭車前往校園；他在出發前接受媒體聯訪，針對外傳鴻海集團總裁郭台銘似乎有意參選2020總統，韓國瑜認為，若郭董要參選，一定讓人心非常震撼，至於倆人是否可能搭檔合作，韓仍表示現在一心把高雄市長做好，2020根本就不在他的規畫之內。

郭台銘臉書發文，引發外界再度猜測他是否可能參選總統，韓國瑜被媒體問及此事，表示郭台銘好像不是國民黨員，若有興趣，可向中央黨部反應，並稱讚郭是跨國性的國際型企業家，自己斥手空拳打出一片江山，跟美國、大陸、各國關係都很好，過去是在企業界為主體，少部分涉足政界，若郭台銘有心參選，會讓人心非常震撼。

媒體追問，韓國瑜民調也非常高，到底是否考慮選總統，也指王金平似乎酸他黃袍加身還不夠格，韓仍是標準答案，說現在2020根本不在他規畫之內，大家沒必要酸言酸語，但也相信王金平不會說這樣的話，應是幕僚放話。

韓國瑜也再度為中天近日受到NCC刁難抱不平，他認為，民進黨黨外時期最痛恨媒體不自由，如今自己媳婦熬成婆，反而將對自己不利的評論全打成假新聞，希望他們標準要一致，也希望官員、公務員不要幫助這種不正當政策，本著專業良知行政。

媒體詢問義大國賠案，韓國瑜有何看法，他重申，最怕高雄市企業、政府、市民「三輸」，重大投資案希望各方都獲益，否則像台北大巨蛋搞到沒有贏家，不是很好的發展。

(中時 )