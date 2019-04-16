6月起竹崎親水公園門口將進行拆除，改建親水意象入口。（張亦惠攝）

竹崎親水公園目前已開始整建，園區內弘景橋後至竹崎車站部分已經圍起施工圍籬。（張亦惠攝）

竹崎公園位於台三線省道邊竹崎大橋旁，緊臨牛稠溪畔，佔地約4 公頃，公園內有豐富的生態、景觀和遊樂設施，嘉義縣政府2017爭取前瞻計畫經費1.7億元，實行竹崎親水公園升級2.0版計畫目前已完成第一階段周邊景觀營造，第二批次逐步實施中，6月起竹崎親水公園將封園，預計明年3月底完工。

竹崎親水公園是竹崎著名景點之一，2013年「竹崎天空走廊」便成功帶動竹崎公園的觀光發展，2017年嘉義縣政府提報竹崎親水公園升級2.0版計畫，爭取前瞻基礎水環境計畫，行政院同意列入。

竹崎鄉觀光文化課長古月華指出，原本每年5月都會開放戲水區，今年因整修關係暫不開放，目前天空步道、弘景橋都仍可使用，6月開始會進行門口意象等改建，工期預計至明年3月底，民眾可趁現在到親水公園走走，也期待未來整修完的全新風貌。

目前第一階段行千、弘景兩座吊橋的點亮工程已完工，行千吊橋長125公尺、弘景橋長206公尺，過去因夜間照明設施不足，無法展示吊橋的曲線美感，後來透過光影營造，吸引遊客駐足。阿里山林鐵及文資處也預計在6月後，將園區大門口陳列展示的SL-32火車頭，移至嘉義車庫園區整理，未來規畫移往林鐵竹崎車站內。

嘉義縣水利處長林谷樺表示，水環境計畫以「水與發展、水與安全、水與環境」為目標，積極推動水環境改善示範計畫，竹崎親水公園部分，因過去歷任鄉長皆有建設，藉此將過去的建設做整合，未來規畫門口做水廣場及園內多項設施，讓公園更符合「親水」的概念。

(中時 )