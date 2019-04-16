孔家小館的鍋貼打破傳統兩邊都封口，保留內餡原汁原味，加上外皮煎得酥脆，外酥內多汁非常美味。（潘建志攝）

屏東孔家小館老闆孔賢崑是孔子第72代子孫，從小跟著外省老兵的爸爸學習麵食手藝，退伍後開了麵食館，非常受到歡迎，其中鍋貼是店裡熱門美食之一，打破傳統兩邊都封口，保留內餡原汁原味，加上外皮煎得酥脆，外酥內多汁非常美味。

孔賢崑祖籍是孔子的故鄉山東曲阜，父親隨國民政府來台後，落腳屏東市眷村；他從小在麵食的環境長大，耳濡目染學會一手好手藝。退伍之後決定開一家麵食館，傳承爸爸的味道，經一年多四處拜師學藝、精進手藝後，1999年在內埔鄉開店。

當時他想做庶民也能享用的美味平價麵食，內埔有屏科大及美和科大學生為基本客源，非常適合；開店後因食物美味、CP值高，人潮不斷生意興隆。2008年他在屏東市開新店，內埔店則盤給單親陸配的店長，讓她有謀生能力養育兒女。

鍋貼是店裡熱門美食，孔賢崑認為傳統鍋貼兩面開口，內餡的湯汁容易流失，造成口感太過乾澀，因此改良為兩面封口，讓內餡湯汁不流失。鍋貼的皮也以熱水和麵粉加鹽的「燙麵」揉製，先蒸過再下鍋煎，麵皮吃起來才Q彈不會軟爛。

內餡也強調保留食材原汁原味，傳統鍋貼的高麗菜都先切成細碎再脫水，他覺得非常可惜，因此將高麗菜切得較大片也不脫水，吃起來口感更清脆也能吃到菜的清甜。肉則選用豬後腿內，加入打成泥狀的中油，及蔥花、香料調味，吃起來更滑潤有味。

因店裡的麵食道地美味，門庭若市，現也在東港開分店；孔賢崑的二哥及大姊到店裡學習後，也在台中及高雄左營開麵食館。孔賢崑說，鍋貼雖然改良過，但仍保留爸爸的味道，希望讓更多顧客享用充滿家鄉味的麵食。

孔家小館

地址：屏東市自由路315號

電話：08-7383900

營業時間：平日11：30至13：45／17：30至20：45

假日11：00至13：45／17：00至20：45

公休日：周四

價錢：鍋貼100元（8顆）

(中時 )